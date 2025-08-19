Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 29-jähriger mutmaßlicher Drogendealer wurde am Samstagabend von Polizeibeamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beobachteten Zeugen gegen 19:50 Uhr drei Männer, die im Außenbereich eines Lokals am Ludwigsplatz offenbar kleine Päckchen untereinander ausgetauscht und an vorbeigehende Personen verkauft haben sollen. Alarmierte Streifen trafen kurze Zeit später an der Örtlichkeit ein und nahmen den 29-Jährigen sowie seine zwei Begleiter im Alter von 17 und 37 Jahren vorläufig fest.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten fünf portionierte Plomben mutmaßliches Kokain mit einem Gesamtgewicht von rund drei Gramm sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 29-Jährige am Sonntag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren Ermittlungen werden von dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführt.

Fabian Schür, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

