Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken - Körperverletzung auf dem Pfingstmarkt

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, dem 08.06.2025 kam es gegen 22:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Mann und einem 25-jährigen Mann auf dem Pfingstmarkt. Die beiden Herren gerieten in Höhe des Bühnenbereiches in einen Streit. Hierbei schlug der 20-jährige Mann seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag eine Platzwunde an der Unterlippe. Er wurde von den Kräften des DRK vor Ort ambulant versorgt. Dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis für das gesamte Festgelände erteilt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell