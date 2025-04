Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zum Osterreiseverkehr: Taschendiebe im Blick behalten - Hinweise der Bundespolizei

Düsseldorf, Neuss, Dormagen, Mönchengladbach, Krefeld, Duisburg, Oberhausen, Mettmann, Wuppertal, Solingen, Remscheid (ots)

Die Bundespolizei rechnet zum bevorstehenden Osterreiseverkehr erneut mit einem erhöhten Reiseaufkommen auf Bahnhöfen und in Zügen. Gerade in dieser Zeit sind erfahrungsgemäß auch vermehrt professionelle Taschendiebe unterwegs.

Diese Täter agieren oft in kleinen Gruppen, sind gut organisiert und nutzen das Gedränge auf Bahnsteigen, in Zügen und an Ticketautomaten gezielt aus. Dabei gehen sie arbeitsteilig vor - während eine Person ablenkt, greift eine andere zu.

Die Bundespolizei gibt folgende Präventionstipps:

Tragen Sie Wertsachen möglichst eng am Körper - idealerweise in verschlossenen Innentaschen.

Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie unbedingt nötig.

Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden. Ein gesundes Misstrauen gegenüber fremden Personen kann Diebstähle verhindern.

Achten Sie auf Ihr Umfeld, vor allem in unübersichtlichen und vollen Bereichen.

Verwenden Sie nach Möglichkeit Geldkarten mit kontaktloser Bezahlfunktion, um die Handhabung von Bargeld zu minimieren.

Die Bundespolizei ist während der Reisetage verstärkt an Bahnhöfen im Einsatz - sichtbar und in zivil. Melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend an die kostenlose Servicenummer 0800 6 888 000 oder direkt an unsere Einsatzkräfte vor Ort.

Die Bundespolizei wünscht allen Reisenden sichere und erholsame Osterferien!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell