Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - 19-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in psychiatrischer Einrichtung untergebracht

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 19-Jährige Gambier soll am Dienstagmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Schröcker Tor" gegen 13:20 Uhr offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem spitzen Gegenstand auf den Kopf eines Mannes eingestochen und diesen verletzt haben.

Bei dem Opfer des Angriffes handelte es sich nicht wie zunächst berichtet um einen Mitbewohner der Unterkunft, sondern um einen 26-jährigen Angestellten eines Sicherheitsdienstes.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten mit Prellungen und mehreren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus.

Da der Beschuldigte in der Vergangenheit bereits mehrfach psychisch auffällig wurde, erließ der zuständige Richter des Amtsgericht Karlsruhe am Mittwochmittag einen Unterbringungsbefehl gegen den 19-Jährigen. Er befindet sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

