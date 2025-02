Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250215 - 0160 Frankfurt - Eckenheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist die 59-jährige Frau Angelika D.? Das fragt dich die Frankfurter Polizei und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Frau D. ist an Demenz erkrankt und aus diesem Grund orientierungslos, sie ist seit heute (15. Februar 2025) 08:00 Uhr aus dem Julie-Roger-Haus in der Gummersbergstraße 24 abgängig. Frau D. hat in der Vergangenheit in der Triftstraße in Niederrad gewohnt, dies könnte ein möglicher Anlaufpunkt sein.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, 167 cm groß, schlanke Statur, graue Haare, kurzes Haar; trug eine schwarze / dunkelblaue Jacke und schwarze Leggings

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 - 755 / 51199 oder an jede andere Polizeibehörde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell