PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - 86-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 86 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmittag in Dettenheim bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 602 schwer verletzt worden.

Ersten Feststellungen zufolge befuhr der Fahrer eines Mercedes-Benz gegen 14:15 Uhr die Händelstraße in Dettenheim-Liedolsheim in Richtung Dettenheim-Rußheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte ein angrenzendes Ackergelände und fuhr anschließend über die Landstraße 602, bevor das Fahrzeug im dortigen Seitengraben zum Stillstand kam.

Der Senior stand nach dem Unfall unter Schock und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L602 im betroffenen Bereich kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Polizeirevier Philippsburg.

Jonas Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:26

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Pkw gesucht

    Karlsruhe (ots) - Eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin hat sich am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landauer Straße in Höhe der Neureuter Straße leichte Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Frau gegen 07:15 Uhr auf dem Radfahrstreifen der Landauer Straße unterwegs und hielt an der dortigen Ampel. Als diese auf Grünlicht ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:29

    POL-KA: (KA) Kronau - Pkw kollidiert mit LKW auf L555

    Karlsruhe (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem LKW führte am Mittwochmorgen zu erhöhter Staubildung auf der Landesstraße 555. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin gegen 08:10 Uhr auf der L555 von Kronau kommend in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt Kronau. Hier geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in entgegengesetzter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren