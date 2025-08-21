Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - 86-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 86 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochmittag in Dettenheim bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 602 schwer verletzt worden.

Ersten Feststellungen zufolge befuhr der Fahrer eines Mercedes-Benz gegen 14:15 Uhr die Händelstraße in Dettenheim-Liedolsheim in Richtung Dettenheim-Rußheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte ein angrenzendes Ackergelände und fuhr anschließend über die Landstraße 602, bevor das Fahrzeug im dortigen Seitengraben zum Stillstand kam.

Der Senior stand nach dem Unfall unter Schock und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L602 im betroffenen Bereich kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Polizeirevier Philippsburg.

Jonas Müller, Pressestelle

