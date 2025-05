POL-OH: Fahrzeugteile demontiert

Eichenzell (ots) - Am Diensttag, den 13.05.2025, gegen 19:30 Uhr kam es auf der BAB7, kurz nach dem Autobahndreieck Fulda, in südliche Fahrtrichtung, zu einem Alleinunfall mit einem Sattelzug. Das Gespann mit polnischer Zulassung kam aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, kippte danach um und kam 10 Meter neben der Fahrbahn an einer Böschung zum ...

