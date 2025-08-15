POL-HB: Nr.: 0532 --Nach Raub gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Neustadtsbahnhof Zeit: 14.08.2025, 20:15 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Donnerstagabend zwei mutmaßliche Räuber in der Neustadt.

Etwa um 20:15 Uhr wurden die Polizisten zum Neustädter Bahnhof gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen 21 Jahre alten Mann, der einen 25-Jährigen festhielt. Er gab an, dass dieser zuvor in einem Zug versucht hatte, ihm Bargeld aus der Hosentasche zu ziehen. Dabei sei ein Gerangel entstanden, das sich schließlich auf den Bahnsteig verlagerte. Eine 19-Jährige sei ebenfalls beteiligt gewesen. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen und seiner Begleitung fanden die Einsatzkräfte Bargeld und diverse Gegenstände, wie unverpackte Parfüms, die möglicherweise aus anderen Straftaten stammen. Beide wurden mit auf die Wache genommen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Der 21-Jährige aus Marokko, der schon mit ähnlich gelagerten Taten erheblich in Erscheinung getreten ist, soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen der Soko Junge Räuber dauern an.

