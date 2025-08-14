POL-HB: Nr.: 0530 --Wohnmobil-Brand führt zur Vollsperrung der A27

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Ausfahrt Industriehäfen Zeit: 14.08.2025, 10:55 Uhr

Auf der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven brannte am Donnerstagvormittag ein Wohnmobil aus. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Ein 63 Jahre alter Mann war gemeinsam mit seiner Frau und Hund mit dem Wohnmobil gegen 10:55 Uhr auf der Bundesautobahn 27 unterwegs, als er aufgrund eines technischen Defekts auf dem Seitenstreifen auf Höhe der Ausfahrt Industriehäfen zum Stehen kam. Unmittelbar danach kam es zu einer Rauchentwicklung im Bereich des Armaturenbrettes, welche sich zu einem Brand ausweitete. Im weiteren Verlauf brannte das Wohnmobil komplett aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn in Richtung Cuxhaven zeitweise voll gesperrt, dabei kam es zu erheblichen Rückstaus. Eine Spur ist mittlerweile wieder freigegeben, die letzten Aufräumarbeiten dauern noch an. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

