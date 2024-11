Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (22.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Curt-Frenzel-Straße. In der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr parkte eine 21-Jährige ihren weißen auf einem Firmengelände in der Curt-Frenzel-Straße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertüre fest. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Pfersee - Am Samstag (23.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Spicherer Straße. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.20 Uhr parkte ein 40-Jähriger seinen grauen VW in der Spicherer Straße. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Frontstoßstange fest. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

