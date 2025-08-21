Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Alkoholisierter Pkw-Fahrer von Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich auf der Landesstraße 635 bei Kraichtal-Menzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger BMW-Fahrer gegen 20:45 Uhr in Fahrtrichtung Menzingen unterwegs, als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den dortigen Grünstreifen geriet. Hierbei kollidierte er wohl mit mehreren Verkehrseinrichtungen, wobei der BMW stark beschädigt wurde. In der Folge gelangten abgebrochene Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn und beschädigten einen dort befindlichen Pkw am Außenspiegel.

Der leicht verletzte Unfallverursacher konnte von den eingesetzten Beamten in einer Haltebucht unweit des Unfallorts angetroffen werden. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Pkw-Fahrer fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 2 Promille. Der 41-Jährige wurde im Anschluss für die weiteren Maßnahmen zu einem Polizeirevier gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 11.100 Euro.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.

