Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vorsätzliches Luftablassen aus Reifen von Fahrzeugen in der Weststadt - Polizei sucht Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmorgen registrierte die Polizei in der Karlsruher Weststadt mehrere Manipulationen an geparkten Autos.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde an mindestens 45 geparkten Autos, jeweils an einem Reifen, die Luft abgelassen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat die Ermittlungen übernommen.

Betroffene Fahrzeugbesitzer werden gebeten, sich mit dem Ermittlungsdienst des Polizeireviers Karlsruhe-West per E-Mail über folgende Adresse: karlsruhe-west.prev.bd@polizei.bwl.de mit Nennung ihres Kennzeichens sowie der vollständigen Personalien in Verbindung zu setzten.

Jonas Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell