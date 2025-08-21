Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Verkehrsunfälle auf der A5 mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei kurz aufeinanderfolgende Verkehrsunfälle verursachten am Mittwochmittag auf der Bundesautobahn 5 zwischen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Durlach eine mehrstündige Sperrung zweier Fahrstreifen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 54-jähriger BMW-Fahrer gegen 12:00 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden auf eine abbremsende 32-jährige Mercedes-Fahrerin auf. Ein nachfolgender 51-jähriger VW-Passat-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem BMW.

Nur wenige Minuten später ereignete sich auf Höhe der Unfallstelle eine weitere Kollision. Eine 75-jährige VW-Fahrerin wechselte von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen und übersah dabei offenbar eine Sattelzugmaschine. In der Folge streiften sich beide Fahrzeuge seitlich.

Für die Unfallaufnahme sowie die erforderlichen Reinigungsarbeiten mussten der linke und mittlere Fahrstreifen bis etwa 17:10 Uhr gesperrt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 24.000 Euro geschätzt.

Anna Breite-Diehl - Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell