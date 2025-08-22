PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit LKW am Autobahndreieck Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Die Kollision eines Pkw mit einem LKW sorgte am Freitagmorgen für eine zeitweise Sperrung am Übergang der Bundesautobahn 8 auf die BAB 5. Sechs Personen verletzten sich hierbei leicht.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 45-jähriger Ford-Fahrer gegen 09:10 Uhr gemeinsam mit seiner Frau und ihren vier Kindern von der A8 kommend in Fahrtrichtung Süden auf die A5 auf. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er hier auf der rechten Spur auf einen in derselben Richtung fahrenden LKW von hinten auf. Aufgrund der Kollision verletzten sich alle Insassen leicht.

Ein Rettungswagen transportierte die sechs für die weitere Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Der zunächst alarmierte Rettungshubschrauber landete gegen 09:30 Uhr an der Unfallstelle, wurde jedoch glücklicherweise nicht benötigt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn für etwa 40 Minuten vollständig gesperrt. Der Ford war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

