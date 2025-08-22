Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere mutmaßliche Fahrraddiebe identifiziert

Karlsruhe (ots)

Nachdem zunächst unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag ein hochwertiges E-Bike entwendeten, konnte das Rad am Donnerstagmorgen geortet werden und führte zur Identifizierung von insgesamt fünf mutmaßlichen Dieben.

Nachdem ein Anwohner gegen 07:00 Uhr das Fehlen seines E-Bikes feststellte, ortete er das Zweirad mittels einer eingebauten technischen Vorrichtung in der Hagsfelder Allee. Daraufhin alarmierte er umgehend die Polizei.

Mehrere Streifenbesatzungen fuhren daraufhin unmittelbar an die oben genannte Anschrift. Hier trafen sie auf fünf Personen und mehrere im Garten und Haus verteilte E-Bikes, E-Scooter, Fahrräder und Fahrradzubehör, unter anderem auch das am Morgen als gestohlen gemeldete E-Bike.

Die genauen Tatbeteiligungen der beiden 26-, des 36- und 42-jährigen und der 42-jährigen Beschuldigten ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das mutmaßliche Diebesgut wurde widerspruchslos polizeilich sichergestellt. Die Ermittlungen der rechtmäßigen Besitzer dauern ebenfalls an und werden vom Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt geführt.

Der Gesamtwert des mutmaßlichen Diebesguts beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 6000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell