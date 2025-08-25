Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten bislang unbekannte Täter am Sonntag, vermutlich gegen 01:30 Uhr, über ein Nachbarsgrundstück auf das Anwesen eines in der Linkenheimer Straße gelegenen Einfamilienhauses in Blankenloch.

Anschließend kletterten die Einbrecher offenbar mit einer Leiter auf das Vordach des Hinterhauses und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus.

Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell