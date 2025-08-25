PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 19:00 Uhr und Freitagabend, 19:15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Karlsruher Waldstadt ein.

Die Einbrecher verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in das "Im Eichbäumle" gelegenen Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

