Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter entwenden Schmuckgegenstände

Kleve (ots)

Am Dienstag (12. November 2024) kam es im Zeitraum von 08:45 Uhr und 12:00 Uhr an der Straße "Rindernscher Deich" in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so in ein Einfamilienhaus vor. Dort durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten, nach aktuellem Kenntnisstand, mehrere Schmuckgegenstände (eine genauere Benennung der Gegenstände ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich).

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell