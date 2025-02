Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mit Cannabis am Steuer

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 02.02.2025, gegen 21 Uhr, ist in der Bahnhofstraße in Wehr ein Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis kontrolliert worden. Ein 34jährige Pkw-Lenker war mit zügiger Fahrweise aufgefallen. Die Kontrolle des Autofahrers ergab den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Der Urintest bestätigte den Verdacht, sodass eine ärztliche Blutentnahme folgte. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Anzeige vorgelegt.

