Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag verursachte ein Autofahrer in Weingarten einen Verkehrsunfall, bei dem drei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford gegen 00:30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße 3. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit insgesamt drei am Straßenrand geparkten Autos. Zeugen beobachteten, wie er anschließend offenbar versuchte, mit seinem wohl nicht mehr fahrbereiten Ford weiterzufahren. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. An dem Pkw des Unfallverursachers entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro. An den drei weiteren Fahrzeugen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf rund 14.500 Euro.

Noel Mannherz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell