POL-PDLD: A65/Neustadt - (Fast) Fliegender Teppich

A65/Neustadt (ots)

"Lio war immer neugierig und liebte es, die Welt um sich herum zu erkunden. An einem sonnigen Nachmittag..." so beginnt die bekannte Kindergeschichte vom fliegenden Teppich. Fast hätte sich die fantasievolle und magische Kurzgeschichte gestern auf der A65 bei der AS Neustadt (Fahrtrichtung Karlsruhe) ereignet. Es war nicht Lio, sondern ein 65 Jahre alter Rollerfahrer aus dem Raum Neustadt, der nicht ungefährlich mit einem ca. 2,50 großen Teppich unterwegs war, welchen er quer und ungesichert auf seiner Rückbank mitführte. Hätte die Streife nicht eingegriffen, wäre der Teppich womöglich im mystischen Wald oder gar auf der Autobahn gelandet. Der Rollerfahrer hatte anschließend leider keinen Kontakt mit der Eule Fiora, sondern mit der Streife, die ihn sanktionierte und ihm die Weiterfahrt untersagte.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell