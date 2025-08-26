Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahme eines Tatverdächtigen - Bezug zur Pressemitteilung vom 04.04.2025 "Großeinsatz der Polizei am Karlsruher Hauptbahnhof nach gefährlicher Körperverletzung"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie berichtet, wurde ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am 04.04.2025 im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofs Opfer eines Messerangriffs, bei dem er schwere Verletzungen erlitten hatte. Zwischenzeitlich ist der Mann wieder aus der Klinik entlassen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich Täter und Opfer vor der Tat kannten.

Nun gelang es der Polizei in Großbritannien am 08.07.2025 in London einen 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen festzunehmen. Der zuvor erwirkte internationale Haftbefehl wurde von den britischen Justizbehörden bestätigt und in Vollzug gesetzt. Die zeitnahe Auslieferung des 28-Jährigen nach Deutschland wird im Zuge der internationalen Rechtshilfe von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragt.

Der Festnahme vorausgegangen waren umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Karlsruhe und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, die letztendlich zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes führten.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell