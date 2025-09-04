PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Benediktus-Kirchplatz
Unbekannte randalieren erneut in der Kirche

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter randalierten am 26.08.2025 und am 02.09.2025 (jeweils dienstags von 12 Uhr bis 18.00 Uhr) in der geöffnete Kirche auf dem Benediktus-Kirchplatz in Ascheberg. Sie warfen in beiden Fällen ca. 100 brennende Teelichter durch die Kirche. Zahlreiche landeten auf Sitzpolstern und hinterließen Beschädigungen. Ferner schleuderten sie diverse Gesangsbücher in den Kronleuchter, die ebenfalls beschädigt wurden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:17

    POL-COE: Olfen, Fuchsloch, Gut Eversum/Autoreifen zerstochen

    Coesfeld (ots) - Alle vier Reifen eines geparkten, blauen VW Polo zerstachen Unbekannte Täter zwischen Sonntag (31.08.), 11.00 Uhr und Dienstag (02.09.), 09.15 Uhr. Das Auto stand auf einem abgelegenen Parkplatz im Bereich des Gut Eversum. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren