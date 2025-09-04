Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Benediktus-Kirchplatz

Unbekannte randalieren erneut in der Kirche

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter randalierten am 26.08.2025 und am 02.09.2025 (jeweils dienstags von 12 Uhr bis 18.00 Uhr) in der geöffnete Kirche auf dem Benediktus-Kirchplatz in Ascheberg. Sie warfen in beiden Fällen ca. 100 brennende Teelichter durch die Kirche. Zahlreiche landeten auf Sitzpolstern und hinterließen Beschädigungen. Ferner schleuderten sie diverse Gesangsbücher in den Kronleuchter, die ebenfalls beschädigt wurden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell