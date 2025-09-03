PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/Versuchter Einbruch in Ladenlokal - Täter scheitern an Eingangstür

Coesfeld (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Montag (01.09.), 19.00 Uhr und Dienstag (02.09.), 19.15 Uhr, die Eingangstür zu einem Ladenlokal am Grete-Schött-Ring aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch jedoch stand, sodass nichts entwendet wurde. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

