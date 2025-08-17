PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ölspur verursacht Motorradunfall

Kleinsteinhausen (ots)

Am Samstagabend, 16.08.2025 gegen 17:30 Uhr, verlor ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Homburg, auf der L477 kurz vor dem Ortseingang Kleinstenhausen, aufgrund einer Ölspur, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und prallte gegen die Schutzplanke. Der Fahrer erlitt einen Schienbeinbruch und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad sowie an der Schutzplanke entstand Sachschaden von jeweils rund 500EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631-36915399 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

