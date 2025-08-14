Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum Dienstag, 12.08.2025, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 13.08.2025, 08.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Gehweg in der Wiesenstraße und streifte hierbei einen am Fahrbahnrand abgestellten, gelben VW Transporter. An diesem entstanden Lackschäden. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1500.- Euro belaufen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Fahrradfahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell