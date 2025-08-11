Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntagnachmittag, 10.08.2025, gegen 14.50 Uhr stellte die 47-jährige Fahrerin eines braunen Opel Adam fest, dass ihr PKW beschädigt wurde. Der Opel war zuvor in der Schillerstraße im Bereich der Hausnummer 10 zum Parken abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich beim Wenden mit dem PKW Opel, so dass an diesem Sachschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

