Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wer wurde von dem Mercedes gefährdet?

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Polizei in der Herzogstadt über ein Pannenfahrzeug zwischen Zweibrücken und Mörsbach informiert. Gegen 03:37 Uhr fanden die Beamten den Wagen auf der Landstraße vor. Bei dem Auto befand sich auch sein 86-jähriger Besitzer. Da das Gefährt quer auf der Fahrbahn stand und der Fahrer keine Angaben machen konnte, was zuvor geschah, fragen die Ermittler nun:

Wurde in der letzten Nacht im Bereich Zweibrücken jemand von einer grauen Mercedes A-Klasse gefährdet?

Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell