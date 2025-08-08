PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 07.08.2025, gegen 16.55 Uhr befuhr der 78-jähriger Fahrer eines PKW Peugeot die Maxstraße in Fahrtrichtung Fruchtmarktstraße und bog in diese bei grünzeigender Lichtzeichenanlage nach links ab. Dort querte gerade ein 6-jähriges Kind bei Rotlicht die Fußgängerfurt und wurde vom Peugeot erfasst. Das Kind zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu und wurde zwecks weiterer medizinischer Abklärung durch den eintreffenden Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand geringer Sachschaden. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

