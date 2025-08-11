Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Unfallverursacher stellt sich

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Samstag, 09.08.2025 auf Sonntag, 10.08.2025 verlor der 32-jährige Fahrer eines Fiat Panda die Kontrolle über sein Fahrzeug als er die Autobahnausfahrt Contwig aus Richtung Pirmasens kommend, befuhr. Der PKW geriet ins Schleudern und überschlug sich in einem angrenzenden Hang. An der Leitplanke, an einem Leitpfosten sowie am PKW entstand Sachschaden. Der Fahrer ließ sein Fahrzeug im Gebüsch stehen und flüchtete von der Unfallstelle. Der PKW wurde sichergestellt. Am Sonntagmittag erschien der Unfallverursacher auf der Polizeiinspektion Zweibrücken und räumte die Tat ein. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und auch beim Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell