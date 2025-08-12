Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Wie erst am Montag, 11.08.2025 bekannt wurde, ereignete sich bereits am Freitag, 08.08.2025 in der Zeit von 11.00 Uhr bis ca. 15.40 Uhr in Zweibrücken, Im Tempel ein Verkehrsunfall als ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten, grauen PKW Mini Cooper streifte. Am Mini wurde der vordere linke Stoßfänger sowie die Motorhaube beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell