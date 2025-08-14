PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Kurioser Verkehrsunfall/Hahn fällt auf Windschutzscheibe und flüchtet

Riedelberg (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 12.35 Uhr befuhr die 53-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Kreisstraße 81 von Riedelberg kommend in Richtung Großsteinhausen. Kurz hinter dem Ortsausgang Riedelberg, in einer scharfen Rechtskurve fiel ein Hahn von einem Baum auf die Frontscheibe des PKW. Die Frontscheibe zerbrach dadurch im Bereich der Beifahrerseite, wobei Glassplitter ins Auge des 25-jährigen Beifahrers gelangten. Die Splitter konnten ohne bleibende Verletzungen durch entsprechende medizinische Versorgung ausgespült werden. Der Schaden am PKW dürfte sich auf ca. 1000.- Euro belaufen. Der Hahn lief nach dem Aufprall in den angrenzenden Wald, wo er später lebend durch eine Passantin aufgefunden werden konnte. Ein möglicher Besitzer des Hahns konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

