Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrrad: Marke Eigenbau

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagvormittag staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, als sie zu einem Verkehrsunfall in der Ixheimer Straße kamen. Gegen 10:40 Uhr fuhr dort eine 59-Jährige mit ihrem Auto in Richtung der Bitscher Straße. Vor ihr war ein Fahrradfahrer unterwegs. Während die Dame den 58-jährigen Zweiradfahrer überholte, zog dieser plötzlich nach links und stieß gegen den Wagen der Verkehrsteilnehmerin. Bei dem Unfall wurde keiner der beiden verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von circa 7.000 Euro.

Das Besondere an dem Verkehrsunfall: Das Fahrrad des Mannes war kein gewöhnliches. Es handelte sich um ein Fahrrad, das durch den Besitzer in Eigenleistung mit einem Elektroantrieb versehen wurde. Durch die hierdurch erreichbare Höchstgeschwindigkeit wird das Gefährt zu einem Kraftfahrzeug, für welches eine Betriebserlaubnis, eine Versicherung und eine Fahrerlaubnis notwendig sind. Da der Unfallverursacher hiervon nichts vorweisen konnte, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und das selbstgebaute Fahrrad sichergestellt. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

  • 14.08.2025 – 13:50

    POL-PIZW: Kurioser Verkehrsunfall/Hahn fällt auf Windschutzscheibe und flüchtet

    Riedelberg (ots) - Am Mittwoch, 13.08.2025, gegen 12.35 Uhr befuhr die 53-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Kreisstraße 81 von Riedelberg kommend in Richtung Großsteinhausen. Kurz hinter dem Ortsausgang Riedelberg, in einer scharfen Rechtskurve fiel ein Hahn von einem Baum auf die Frontscheibe des PKW. Die Frontscheibe zerbrach dadurch im Bereich der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 13:47

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 12.08.2025, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 13.08.2025, 08.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Gehweg in der Wiesenstraße und streifte hierbei einen am Fahrbahnrand abgestellten, gelben VW Transporter. An diesem entstanden Lackschäden. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1500.- Euro belaufen. Der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 15:38

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Wie erst am Montag, 11.08.2025 bekannt wurde, ereignete sich bereits am Freitag, 08.08.2025 in der Zeit von 11.00 Uhr bis ca. 15.40 Uhr in Zweibrücken, Im Tempel ein Verkehrsunfall als ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten, grauen PKW Mini Cooper streifte. Am Mini wurde der vordere linke Stoßfänger sowie die Motorhaube beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- ...

    mehr
