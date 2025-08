Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Fahrschule

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 30.07.2025, 19:30 Uhr, auf Freitag, 31.07.2025, 15:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten eine größere Bargeldsumme aus einem Tresor im Bürobereich. Die Schadenshöhe beträgt ersten Ermittlungen zu Folge circa 10.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell