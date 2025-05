POL-KA: (KA) Karlsruhe - Garagen-Brand in Rüppurr

Karlsruhe (ots) - Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskalierte am Donnerstagabend auf der B3 an der Seehofkreuzung bei Ettlingen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer wohl infolge eines Verkehrsgeschehens am Kreisverkehr Huttenkreuzstraße gegen 18:00 Uhr in Streit. ...

