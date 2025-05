Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Streit zwischen Autofahrern endet in einer gefährlichen Körperverletzung - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskalierte am Donnerstagabend auf der B3 an der Seehofkreuzung bei Ettlingen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer wohl infolge eines Verkehrsgeschehens am Kreisverkehr Huttenkreuzstraße gegen 18:00 Uhr in Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung offenbar an der Seehofkreuzung. Beide Fahrer stiegen aus ihren Fahrzeugen und der bislang Unbekannte soll den 39-jährigen Geschädigten mehrfach beleidigt haben.

Im Rahmen des Streitgesprächs habe der Beschuldigte dann plötzlich den Geschädigten mit einem Teleskopschlagstock gegen die linke Schulter geschlagen. Hierbei erlitt der 39-Jährige eine Schwellung.

Während der leicht verletzte Mann die Polizei alarmierte, flüchtete der Tatverdächtige mit einem schwarzen BMW auf der B3 in Richtung Wattkopftunnel. Nach ersten Angaben soll der Unbekannte zwischen 18 und 23 Jahre alt sein, kurze, helle Haare tragen und ein schlankes Erscheinungsbild bei einer Größe von geschätzten 170 cm haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell