POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeugteile von Lkw gestohlen, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Zwischen Montag (01.09.), 17.30 Uhr und Donnerstag (04.09.), 18.00 Uhr sind von einem Lkw, der auf einem Schotterparkplatz an der Laggenbecker Straße in Höhe der Hausnummer 38 stand, einige Fahrzeugteile demontiert und gestohlen worden. Es fehlen seitliche Blinker, die Scheinwerferverkleidung, beide Außenspiegel, die Rückleuchten und die Befestigung der Kotflügel. Zudem sind noch Tankriemen und die Kraftstoffleitung beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

