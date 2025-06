Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Container angezündet

Suhl (ots)

Unbekannte Täter setzten am Freitag (13.06.2025) gegen 0:40 Uhr eine von drei nebeneinanderstehenden Mülltonnen in der Ilmenauer Straße in Suhl in Brand. Der 1.000 Liter Rollcontainer wurde zerstört und der danebenstehende durch die Flammen stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem dem/den Verursacher(n) geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0151216/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

