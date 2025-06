LPI-SHL: Auto übersehen

Eisfeld (ots) - In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen versuchten unbekannte Täter die verschlossenen Tankdeckel von drei Lkw in der Schalkauer Straße in Eisfeld aufzubrechen, was jedoch misslang. Dadurch verursachten sie einen Sachschaden von über 100 Euro. Aus zwei weiteren Lkw zapften die Unbekannten insgesamt etwa 400 Liter Diesel im Gesamtwert von etwa 600 Euro ab. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen ...

