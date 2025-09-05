Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Zeugen gesucht

Lotte (ots)

Zwischen Mittwoch (03.09.), 16.00 Uhr und Donnerstag (04.09.), 09.00 Uhr sind aus einem grauen 3er BMW ein Airbag und das Infotainmentsystem ausgebaut worden. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße neben dem dortigen Imbiss geparkt. Wie die Diebe das Fahrzeug öffneten, ist bislang unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen, bei der Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

