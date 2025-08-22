Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeven: Autofahrer mit 1,69 Promille gestoppt ++ Bremervörde: Motorradfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeven: Autofahrer mit 1,69 Promille gestoppt ++

Zeven. Am Donnerstagmorgen (21.08.2025), gegen 06:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 45-jährigen Mann am Steuer eines Renault in der Straße Zur Reege. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

++ Bremervörde: Motorradfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt ++

Bremervörde. Am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr kam es im Kreisverkehr "Alte Straße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW-Fahrer und einem Motorradfahrer, bei dem der 72-jährige Biker leichte Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem VW in den Kreisverkehr ein, obwohl der Motorradfahrer mit seiner Suzuki diesen bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 72-Jährige stürzte und verletzt wurde. Er musste in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden.

Warum der 81-Jährige das Motorrad übersah, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell