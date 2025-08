POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch (Korrektur Tatzeitraum)

Papenburg (ots) - Am Dienstag kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten blauen Skoda. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der ...

