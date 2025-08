Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Unfallflucht nach Spiegelunfall auf der L 58

Emsbüren (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:28 Uhr kam es auf der Emsstraße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem Wohnmobil die Landesstraße 58, aus Helschen kommend in Richtung Emsbüren. In einer Linkskurve fuhr er nicht weit genug rechts, sodass es zur Kollision der linken Außenspiegel mit einem entgegenkommenden blauen BMW kam. Der Fahrer des Wohnmobils entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein sehr großes, busähnliches Wohnmobil in der Farbe cremeweiß handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell