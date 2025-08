POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Schüttorf (ots) - Am Montag kam es im Zeitraum zwischen ca. 09:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Tagespflege am Rotkehlchenweg in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz abgestellten grauen Opel. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 ...

