Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag und Montag kam es in Nordhorn an der Gerdastraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Unfallort. Die vermutete Fahrtrichtung des flüchtigen Fahrzeugs führte vom Gildehauser Weg in Richtung Fennastraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

