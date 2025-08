POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Funkstreifenwagen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am 29. Juli beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Molkereistraße in Nordhorn einen dort abgestellten schwarzen VW. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Unfallverursacher den Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

mehr