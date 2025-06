POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Ladendiebe lassen Beute zurück

Coesfeld (ots) - Überhaupt kein Verständnis für die hinzugerufene Polizei hatte ein 27-jähriger Autofahrer aus Coesfeld in der Nacht auf Dienstag (03.06.25). Gegen 00.15 Uhr rief eine Zeugin an, weil der Mann auf einem Tankstellengelände an der Straße Auf dem Quellberg in der Öffentlichkeit urinierte. Er empfand das Hinzurufen der Polizei durch die Zeugin als lächerlich und zeigte keine Reue. Ein in der Folge ...

mehr