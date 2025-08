POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am Donnerstag - Polizei informiert über Verkehrstüchtigkeit

Neuenhaus (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, dem 15.07.2025, gegen 11:00 Uhr, und Dienstag, dem 16.07.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es an der Leipziger Straße in Neuenhaus zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten, durch ein verschlossenes Kellerabteil in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dabei wurde die Kellertür beschädigt. Zudem konnten Hebelspuren an der Metalltür zum Wohnbereich ...

