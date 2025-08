Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten blauen Skoda. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell