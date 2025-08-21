Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeven: Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt - 20-Jähriger in Gewahrsam ++ Bremervörde: 22-Jähriger nach Widerstand in Gewahrsam genommen - zwei Polizeibeamte leicht verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeven: Polizeibeamter bei Widerstand leicht verletzt - 20-Jähriger in Gewahrsam ++

Zeven. Am Mittwochabend (20.08.2025), gegen 18:43 Uhr, wurde die Polizei zu einer randalierenden Person im Stadtpark Zeven gerufen. Passanten hatten zuvor einen jungen Mann gemeldet, der Besucher anschrie, beleidigte und belästigte.

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung ging der 20-jährige Beschuldigte sofort in aggressiver Haltung auf die Beamten zu, versuchte eine Bierdose nach ihnen zu werfen und spuckte in Richtung eines Polizisten und traf ihn am Bein.

Die eingesetzten Beamten setzten Reizstoff ein und fixierten den Mann anschließend am Boden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Sowohl der 20-jährige Beschuldigte als auch ein 27-jähriger Polizeikommissar erlitten leichte Verletzungen. Der Beamte blieb weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und zur Wache gebracht.

Gegen den Mann leitete die Polizei mehrere Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

++ Bremervörde: 22-Jähriger nach Widerstand in Gewahrsam genommen - zwei Polizeibeamte leicht verletzt ++

Bremervörde. Am Mittwochabend (20.08.2025), gegen 18:39 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung im Huddelberg gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 22 Jahre alter Mann nach Verkehrsstreitigkeiten mit Tritten ein Wohnmobil beschädigt.

Die eingesetzten Beamten trafen den Beschuldigten noch vor Ort an. Bei der anschließenden Kontrolle leistete der junge Mann erheblichen Widerstand. Die Polizisten mussten ihn am Boden fixieren und dem Polizeigewahrsam zuführen. Hierbei zogen sich beide 26-jährigen Polizeikommissare leichte Verletzungen zu. Sie blieben dienstfähig.

Die Polizei leitete gegen den Beschuldigten Strafverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell